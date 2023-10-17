В Секторе Газа число погибших достигло 3000, число раненых - 12 500

Согласно последней обновленной информации о ситуации в секторе Газа министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших достигло 3000 и 12 500 получили ранения в течение 11 дней израильских бомбардировок и авиаударов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает WAFA.

Согласно источнику, ожидается, что их число значительно увеличится.