В Секторе Газа число погибших достигло 3000, число раненых - 12 500
Согласно последней обновленной информации о ситуации в секторе Газа министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших достигло 3000 и 12 500 получили ранения в течение 11 дней израильских бомбардировок и авиаударов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает WAFA.
Согласно источнику, ожидается, что их число значительно увеличится.
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