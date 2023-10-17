Замглавы МИД Армении принял директора Европейского регионального бюро УВКБ ООН
Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян 17 октября принял директора Европейского регионального бюро УВКБ ООН Филиппа Леклера.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили проделанную по сей день работу по приему более 100 тысяч беженцев, переселенных в Армению в результате совершенной 19 сентября 2023 года военной агрессии Азербайджана, а также существующие вызовы, проблемы и возможные пути их решения.
Было подчеркнуто, что наряду с реализацией краткосрочных программ для беженцев необходимо также обеспечить для них возможности устойчивого жизнеобеспечения. Стороны придали первостепенное значение вопросам эффективной координации работы, отметив важность взаимодействия между правительством Армении и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, международными и местными организациями.
Была подчеркнута важность гуманитарной помощи международного донорского сообщества в нынешней ситуации и роль офиса УВКБ ООН как профессионального агентства в этом процессе.
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