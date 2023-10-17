Семь фракций парламента Испании приняли заявление относительно нападения Азербайджана на Нагорный Карабах

Семь фракций парламента Испании 17 октября приняли заявление относительно нападения Азербайджана на Нагорный Карабах, в результате которого тысячи армян были насильственно переселены.

Как сообщает Арменпресс, в своем заявлении фракции решительно осудили “неоправданное нападение Азербайджана, которое представляет угрозу региональной безопасности и стабильности”.

Фракции выразили недовольство тем, что Азербайджан отказывается выполнять соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, а также не выполняет решения Международного Суда.

Испанские законодатели потребовали от Азербайджана немедленно прекратить враждебные действия, напомнив, что эта страна когда-то ратифицировала Конвенцию ООН о предотвращении геноцида и наказании за него. Они осудили зафиксированные с армянской стороны человеческие жертвы в результате действий Азербайджана, выразив солидарность с армянским населением Нагорного Карабаха.

В заявлении отмечается, что Европейский союз может и должен внести свой вклад в поиск долгосрочного решения конфликта путем переговоров.