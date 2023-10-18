Цены на цветные металлы - 17-10-23

ЛОНДОН, 18 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.96% и составила 2170.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.92% и составила 7920.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.83% и составила 2064.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.12% и составила 18450.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.40% и составила 25300.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.52% и составила 2395.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.