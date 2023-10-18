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Европейские индексы - 17-10-23

Европейские индексы - 17-10-23

МОСКВА, 18 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.09% и составил 15251.69 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.11% и составил 7029.70 пункта, британский FTSE вырос на 0.58% и составил 7675.21 пункта, а российский RTSI снизился на 0.02% и составил 1046.79 пункта.


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