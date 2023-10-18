Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга во взрыве в больнице Газы, в результате которого погибли почти 500 человек

По меньшей мере, 500 человек погибли в результате взрыва, произошедшего 17 октября в одной из больниц сектора Газа. В больнице находилось много раненых и перемещенных палестинцев. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на Associated Press.

Палестинское радикальное движение ХАМАС и Израиль обвиняют друг друга в инциденте.

Взрыв в больнице «Аль-Ахли» ХАМАС назвал «ужасной резней», заявив, что он произошел в результате удара Израиля.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила организацию «Палестинский исламский джихад», которая участвовала в нападении на Израиль со стороны ХАМАС. В АОИ заявили, что боевики-джихадисты обстреляли ракетами окрестности больницы, данные разведки из различных источников подтвердили ответственность джихада. Израильская сторона также отметила, что с начала войны 7 октября 450 ракет, выпущенных вооруженными группировками в направлении Израиля, упали в Газе.

«Палестинский исламский джихад» опроверг эти заявления, обвинив Израиль в том, что страна «пытается уйти от ответственности за устроенную им ужасную резню». Исламский джихад указал и на то, что Израиль рекомендовал эвакуировать людей из больницы.

До взрыва в больнице Министерство здравоохранения Газы сообщало о 2800 погибших и 9700 раненых в результате израильских ударов. По данным ведомства, под завалами могут оставаться еще 1200 человек.

Израиль сообщил о более чем 1400 жертвах, большинство из них - мирные жители, погибшие во время теракта 7 октября. ХАМАС захватил в плен почти 200 человек.