Главы многих стран осудили взрыв в больнице в Газе, в Иране объявлен траур

Страны всего мира отреагировали на взрыв в больнице в секторе Газа, в результате которого погибли не менее 500 человек и по поводу которого Израиль и ХАМАС выступают с взаимными обвинениями.

Как сообщает «Арменпресс», президент США Джо Байден заявил, что поручил своей команде по национальной безопасности «продолжать собирать информацию о том, что именно произошло».

«Соединенные Штаты однозначно выступают за защиту жизни гражданского населения во время конфликта, и мы скорбим по пациентам, медицинскому персоналу и другим невинным людям, убитым или раненным в этой трагедии», - написал глава Белого дома в соцсети X.

Всемирная организация здравоохранения также отреагировала на трагический инцидент, отметив, что «Аль-Ахли» была одной из 20 больниц на севере Газы, из которых по приказу израильской армии пришлось эвакуировать людей.

«Приказ об эвакуации не мог быть выполнен, учитывая текущую небезопасную ситуацию, состояние многих пациентов, нехватку машин скорой помощи, персонала, возможностей системы здравоохранения и возможности предоставить альтернативное жилье перемещенным лицам», - цитирует Reuters выдержку из заявления.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что атаки боевиков ХАМАС на Израиль не оправдывают «коллективного наказания» палестинцев, и призвал к немедленному прекращению огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил нападение и призвал к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расследованию всех обстоятельств взрыва.

Иран объявил траур в память жертв взрыва в больнице, а президент страны Ибрагим Раиси решительно осудил нападение, заявив, что «пламя американских и израильских бомб, сброшенных сегодня ночью на невинных палестинцев, находившихся в больнице Газы, скоро охватит сионистов».

МИД России назвал нападение на больницу в секторе Газа преступлением. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова призвала Израиль предоставить спутниковые фотографии и доказать, что он не имеет никакого отношения к удару.

Обстрел больницы в Газе осудили также Африканский союз, Египет, Алжир, Пакистан, Турция, Сирия, Япония, Чили, Куба и ряд других стран.

Как ранее сообщал «Арменпресс», палестинское радикальное движение ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в произошедшем.

До взрыва в больнице Министерство здравоохранения Газы сообщало о 2800 погибших и 9700 раненых в результате израильских ударов. По данным ведомства, под завалами могут оставаться еще 1200 человек.

Израиль сообщил о более чем 1400 жертвах, большинство из них - мирные жители, погибшие во время теракта 7 октября. ХАМАС захватил в плен почти 200 человек.