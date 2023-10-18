Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии посетила военный пантеон «Ераблур»
11:31, 18 Октябрь 2023
Луиза Мушикивабо, генеральный секретарь Международной организации Франкофонии, посетила военный пантеон «Ераблур».
Как сообщает «Арменпресс», Луиза Мушикивабо почтила память воинов, погибших в Арцахских войнах, и возложила венок к Мемориалу погибшим военнослужащим.
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