Луиза Мушикивабо, генеральный секретарь Международной организации Франкофонии, посетила военный пантеон «Ераблур».

Как сообщает «Арменпресс», Луиза Мушикивабо почтила память воинов, погибших в Арцахских войнах, и возложила венок к Мемориалу погибшим военнослужащим.