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Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии посетила военный пантеон «Ераблур»

Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии посетила военный пантеон «Ераблур»

Луиза Мушикивабо, генеральный секретарь Международной организации Франкофонии, посетила военный пантеон «Ераблур».

Как сообщает «Арменпресс», Луиза Мушикивабо почтила память воинов, погибших в Арцахских войнах, и возложила венок к Мемориалу погибшим военнослужащим.

Фото: Мхитара Хачатряна


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