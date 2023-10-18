Канатная дорога «Крылья Татева» номинирована на World Travel Awards 2023

Канатная дорога «Крылья Татева» вновь номинирована на престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards 2023 в категории «Лучшая канатная дорога в мире 2023 года». Проект уже побеждал в этой номинации в 2021 году. Теперь он соревнуется с канатными дорогами Боливии, Бразилии, Вьетнама, Канады, Новой Зеландии, США и ЮАР.

«Крылья Татева» — самая длинная в мире пассажирская канатная дорога. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса не только благодаря своей длине — 5752 метра, — но и как единственное в мире инженерное сооружение такого масштаба, построенное всего за 10 месяцев. Проект по созданию канатной дороги осуществила австрийско-швейцарская компания Doppelmayr/Garaventa, являющаяся лидером в сфере строительства канатных дорог.

16 октября 2023 года канатная дорога «Крылья Татева» отметила 13 лет своей работы. С момента открытия в 2010 году ее услугами воспользовались более 1 300 000 человек. Благодаря ей каждый пятый турист в Армении посещает Татев. Проект «Крылья Татева» реализуется в рамках программы «Возрождение Татева», запущенной Рубеном Варданяном и Вероникой Зонабенд. Канатная дорога — некоммерческий проект, вся прибыль от него направляется на восстановление Татевского монастыря и развитие общин. Канатная дорогая управляется компанией Impulse Business Management.

Чтобы проголосовать за «Крылья Татева», необходимо:

Перейти на официальный сайт премии по ссылке. Зарегистрироваться по электронной почте. Подтвердить полученное электронное письмо. Нажать на кнопку Vote Now. Выбрать раздел World. Выбрать строку 60: World's Leading Cable Car Ride 2023. Проголосовать за Wings of Tatev, Armenia.

Дата окончания голосования — 17 ноября.