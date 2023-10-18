Зимние скидки от FLYONE ARMENIA: авиабилеты, начиная с 39 €

Лишь с 18 по 28 октября авиакомпания FLYONE ARMENIA предлагает продажу авиабилетов по всем направлениям от 39 €. «Арменпресс» об этом сообщили в авиакомпании.

Билеты стоимостью от 39 € можно приобрести на сайте flyone.am или в мобильном приложении FLYONE, также в офисах всех компаний-партнеров.

В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы в города Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск, города Европы: Париж, Милан, Кишинев, Дюссельдорф. В число направлений полетов авиакомпании входят Тегеран, Тбилиси, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Хургада.

Кампания позволяет установить дату поездки до 30 марта 2024 года, кроме дней с 21 декабря по 8 января.

FLYONE ARMENIA заботится о своих пассажирах и создает максимально комфортные условия полета.