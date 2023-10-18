Министр иностранных дел Армении принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии
12:21, 18 Октябрь 2023
Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии Луизу Мушикивабо.
Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-службу МИД Армении, встреча министра иностранных дел Армении и генерального секретаря Международной организации Франкофонии проходит в расширенном составе. После встречи они выступят с заявлениями для прессы.
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