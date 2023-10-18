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Министр иностранных дел Армении принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии

Министр иностранных дел Армении принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии Луизу Мушикивабо.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-службу МИД Армении, встреча министра иностранных дел Армении и генерального секретаря Международной организации Франкофонии проходит в расширенном составе. После встречи они выступят с заявлениями для прессы.


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