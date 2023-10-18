Площадка MarAni фестиваля «РеАнимания»: выход на международный рынок

Международный фестиваль анимационных фильмов «РеАнимания» в этом году пройдет в Ереване с 22 по 28 октября.

Цель фестиваля - не только способствовать развитию и распространению этого направления киноискусства и армянской анимации, но и создать для армянских профессионалов площадку обмена опытом, приобретения международных контактов и реализации собственных проектов.

Первые шаги в этом направлении фестиваль сделал еще в 2010 году, создав анимационную рыночную площадку MarAni. После некоторого перерыва площадка MarAni (бизнес-форум анимационного рынка) вновь запускается на 15-м юбилейном фестивале «РеАнимания» в еще более усовершенствованном и новом формате.

В рамках MarAni 27 и 28 октября в центре ТУМО (Ереван, Алабяна 16) состоятся индивидуальные встречи с ключевыми спикерами, панельные обсуждения: «Женщины в анимационной индустрии», «Номинация анимационных и телефильмов», «Роль и значение основ в анимации» с участием аниматоров, режиссеров, специалистов AI и VR, продюсеров лучших мировых студий и ведущих специалистов. На MarAni можно будет послушать таких специалистов, как: режиссёр, специалист по специальным и визуальным эффектам Дэйв Боссарт (США), Эд Хукс (тема: «Игра персонажей в анимации»), аниматор, режиссёр Джоан Грац., режиссёр Шон М. Боббитт, Хавьер Де ла Чика (основной доклад: «Дополненное искусство: исследование генеративных возможностей искусственного интеллекта») и др. Участие в панельных обсуждениях - бесплатное.

Одной из важнейших составляющих MarAni является монтажная платформа, на которой армянские сценаристы и аниматоры представляют свои проекты продюсерам авторитетных компаний и имеют возможность редактировать эти проекты и идеи совместно с ними.

«Когда мы запустили платформу MarAni в 2010 году, положительных откликов было довольно много. И мы поняли, что этот формат обязательно нужно сохранить и продолжать его. У нас был перерыв на несколько лет, и в том же году мы решили запустить MarAni с более насыщенной программой. У нас отличные аниматоры и режиссеры, я надеюсь и уверен, что платформа поможет им выйти на международный рынок и воплотить свои проекты в жизнь с международными продюсерами», - заметил Вреж Касуни, директор-основатель фестиваля «РеАнимания».

Подробности о программе фестиваля и платформы MarAni можно найти на официальном сайте: https://reanimania.com