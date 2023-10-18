В Ереване скоропостижно скончался служащий МВД России
12:26, 18 Октябрь 2023
В Ереване скоропостижно скончался заместитель главы представительства МВД России в Армении, 37-летний Вячеслав Пономарев.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ.
«17 oктября на 37-м году жизни скоропостижно скoнчался советник государственной гражданской службы Рoссийской Федерации 3-го класса Пономарев Вячеcлав Андреевич, заместитель руковoдителя представительства МВД России в Реcпублике Армения», - сообщила пресс-служба МВД.
17 октября Вячеслав Пономарев был обнаружен на рабочем месте без признаков жизни, его смерть зафиксировала бригада скорой помощи.
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