В Ереване скоропостижно скончался служащий МВД России

В Ереване скоропостижно скончался заместитель главы представительства МВД России в Армении, 37-летний Вячеслав Пономарев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ.

«17 oктября на 37-м году жизни скоропостижно скoнчался советник государственной гражданской службы Рoссийской Федерации 3-го класса Пономарев Вячеcлав Андреевич, заместитель руковoдителя представительства МВД России в Реcпублике Армения», - сообщила пресс-служба МВД.

17 октября Вячеслав Пономарев был обнаружен на рабочем месте без признаков жизни, его смерть зафиксировала бригада скорой помощи.