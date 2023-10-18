Израиль имеет право защищать себя, но это право имеет пределы: Жозеп Боррель

Израиль имеет право защищать себя, но только в рамках международного гуманитарного права, - как передает «Арменпресс», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече с журналистами в Пекине.

«Конечно, Израиль имеет право защищаться от нападения, которому он подвергся. Но это право, как и другие права, имеет пределы. И эта граница - международное право и международное гуманитарное право», - как сообщает служба внешних связей ЕС, заявил Борель.

Борель подчеркнул, что приказ израильской армии переместить 1 миллион человек из северной части Газы на юг за 24 часа невыполним, учитывая также тот факт, что там нет транспортных средств.

По поводу взрыва больницы «Аль-Ахли» в секторе Газа Боррель написал в соцсети X, что необходимо найти виновных в этом преступлении и привлечь их к ответственности.

По предварительным данным, в результате взрыва в больнице погибли не менее 500 человек. Палестинское радикальное движение ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в инциденте.

До взрыва в больнице Министерство здравоохранения Газы сообщало о 2800 погибших и 9700 раненых в результате израильских ударов. По данным ведомства, под завалами могут оставаться еще 1200 человек.

Израиль сообщил о более чем 1400 жертвах, большинство из них - мирные жители, погибшие во время теракта 7 октября. ХАМАС захватил в плен почти 200 человек.