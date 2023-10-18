Это гуманитарная трагедия, мы в Армении, чтобы выразить нашу солидарность: Луиза Мушикивабо

Делегация Международной организации Франкофонии во главе с генеральным секретарем Луизой Мушикивабо прибыла в Армению, чтобы выразить свою солидарность армянскому народу в связи принудительным перемещением армян Нагорного Карабаха. В МОФ хотят понять, чем могут быть полезны.

Это в беседе с «Арменпресс» заметила генеральный секретарь Международной организации франкофонии Луиза Мушикивабо.

«Международная организация Франкофонии - межправительственная организация, объединяющая 88 стран и правительств с 5 континентов. Армения для нас - очень важный член. Вот почему мы собрались здесь сегодня, чтобы выразить нашу солидарность», - сказала Луиза Мушикивабо.

Она подчеркнула, что как международную организацию их особенно интересуют вопросы, связанные с их миссией: преподавание французского языка, проблемы молодежи. Молодежь является основной целью миссии организации.

Что касается политических вопросов, то генсек организации заявила, что они следят за всеми обсуждениями и резолюциями ООН.

«К сожалению, Международная организация Франкофонии не имеет мандата и ресурсов для принятия решений или выражения своей позиции по конфликту. Конечно, мы очень хорошо знаем историю, но мы ограничены своим мандатом. Не будучи экспертом, не имея мандата по политическим вопросам, я однозначно могу сказать, что это гуманитарная трагедия, которая, естественно, волнует нас. Тот факт, что люди вынуждены покинуть родную землю, нас беспокоит, мы это понимаем. И нам бы очень хотелось, чтобы было принято определенное решение, которое облегчило бы судьбу этих людей, этих молодых людей, которые сейчас находятся здесь», - сказала Мушикивабо.

«И как Международная организация Франкофонии, мы пытаемся выяснить, чем мы можем быть полезны, но, конечно, не с точки зрения политических вопросов или кризисного управления. Мы просто понимаем наших братьев и сестер, которые оказались в очень сложной ситуации», - сказала она.

В офисе благотворительной организации «Солидарность протестантской церкви Франции с Арменией» (СПЦФ) в Ереване генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Луиза Мушикивабо встретилась со студентами, вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха и специалистами французского языка. Ей представили ситуацию и рассказали свои истории.

«Мы пытаемся рассматривать эту трагедию с гуманитарной, образовательной, человеческой точки зрения. Мы, конечно, следили за этим, но издалека, и нам захотелось приехать сюда, встретиться и послушать их», - сказала Луиза Мушикивабо. С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Были убиты и ранены и гражданские лица. 20 сентября власти Республики Арцах приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. Вынужденно перемещенные лица из Нагорного Карабаха переехали в Армению. Из Нагорного Карабаха в Армению переехали 100 632 вынужденных переселенца.