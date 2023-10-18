Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович.

Собеседники обсудили гуманитарную ситуацию, создавшуюся в результате принудительного перемещения более 100 000 наших соотечественников вследствие политики этнической чистки Азербайджана в Нагорном Карабахе и дальнейшие шаги международного сообщества.

Премьер-министр приветствовал визит госпожи Миятович и выразил уверенность, что он поможет ознакомлению на месте с создавшимися вызовами и проблемами.

Дуня Миятович добавила, что ее цель - оценить существующие потребности, в том числе и связанные с обеспечением прав армян Нагорного Карабаха.

Состоялся также обмен мнениями вокруг осуществляемых правительством РА реформ в направлении защиты прав человека и дальнейшего двустороннего сотрудничества.