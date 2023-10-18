Премьер-министр Литвы с официальным визитом посетит Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла Литвы в Армении Андриуса Пулокаса.

«Арменпресс» об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

Премьер-министр коснулся армяно-литовских отношений и отметил положительную динамику развития двустороннего сотрудничества в последние годы. Никол Пашинян сказал, что правительство РА заинтересовано в реализации программ и обсуждении новых проектов с Литвой в различных направлениях. Премьер-министр также подчеркнул поддержку Литвы в плане развития сотрудничества между Арменией и Европейским Союзом.

Никол Пашинян и посол Пулокас обсудили предстоящий официальный визит премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните в Армению и выразили уверенность, что он придаст новый импульс развитию и расширению сотрудничества между двумя странами.