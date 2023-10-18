Это преступление не останется безнаказанным: Иран пригрозил Израилю из-за взрыва в больнице в Газе

Правительство Ирана обвинило Израиль в атаке по больнице в Газе, заявив, что этим нападением Израиль приблизил свою гибель. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство IRNA.

«Этим нападением (ред.: израильский) режим ускорил собственное разрушение от рук палестинцев и мусульман региона... Это преступление не останется без ответа, а лидеры европейских стран и США являются соучастниками военных преступлений режима», - говорится в заявлении иранского правительства.

Осудив нападение, в результате которого погибло, по меньшей мере, 500 человек, Иран призвал международное сообщество и Организацию Объединенных Наций принять немедленные меры, чтобы остановить «расистский сионистский режим».

Как ранее сообщал «Арменпресс», Израиль утверждает, что в больницу в Газе попала палестинская ракета, запущенная организацией «Палестинский исламский джихад» с кладбища вблизи больницы «Аль-Ахли».

Организация «Палестинский исламский джихад», которая вместе с движением ХАМАС участвовала в нападении на Израиль 7 октября, отрицает, что причиной взрыва в больнице стал неудачный запуск ракеты.

С момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября число жертв в секторе Газа достигло 3300 человек. Со стороны Израиля погибли 1400 человек, не менее 199 человек взяты в заложники.