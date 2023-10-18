Премьер-министр Армении провел рабочий обед с генеральным секретарем МОФ

Премьер-министр Никол Пашинян провел рабочий обед с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии Луизой Мушикивабо. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

Премьер-министр приветствовал визит г-жи Мусикивабо в Армению и подчеркнул важность сотрудничества с Международной организацией Франкофонии для правительства РА. Никол Пашинян отметил, что двустороннее сотрудничество, особенно в последние годы, активно укрепляется и выразил уверенность, что совместные проекты в различных сферах способствуют развитию и углублению отношений между государствами-членами МОФ.

Никол Пашинян коснулся принудительного перемещения более 100 000 наших армян из Нагорного Карабаха в результате политики этнической чистки Азербайджана и создавшейся гуманитарной ситуации, а также шагов, предпринятых для преодоления существующих проблем, в том числе ожидаемой поддержки со стороны международного сообщества.

Луиза Мушикивабо отметила, что прибыла в Армению, чтобы выразить свою солидарность с армянским народом в связи с происходящими событиями.

Были обсуждены процессы, происходящие в регионе, вопросы сотрудничества между Арменией и Международной организацией Франкофонии.