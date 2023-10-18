Сирия и Египет объявили трехдневный траур в память о жертвах ракетного обстрела больницы в Газе

Сирия и Египет объявили трехдневный траур в память о сотнях жертв взрыва в больнице в Газе 17 октября.

Как передает «Арменпресс», информационное агентство SANA сообщает, что в стране, также и на зданиях посольств и дипмиссий Сирийской Арабской Республики за рубежом будут спущены государственные флаги.

Egypt Today сообщает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране трехдневный национальный траур в память о невинных жертвах атаки на больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа, также и всех жертв террористических актов.

«Этот жест солидарности подтверждает приверженность Египта мирному разрешению продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и защите невинных жизней», - говорится в заявлении.

Ранее Иран также объявил траур в память о жертвах взрыва в больнице в секторе Газа.

Израиль утверждает, что в больницу в Газе попала палестинская ракета, запущенная организацией «Палестинский исламский джихад» с кладбища вблизи больницы «Аль-Ахли».

Организация «Палестинский исламский джихад», которая вместе с движением ХАМАС участвовала в нападении на Израиль 7 октября, отрицает, что причиной взрыва в больнице стал неудачный запуск ракеты.

С момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября число жертв в секторе Газа достигло 3300 человек. Со стороны Израиля погибли 1400 человек, не менее 199 человек взяты в заложники.