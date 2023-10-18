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При платиновом спонсорстве ucom провел ежегодный саммит посвящённый проблемам создания «умной страны»

При платиновом спонсорстве ucom провел ежегодный саммит посвящённый проблемам создания «умной страны»

17 октября под платиновым спонсорством «Юком» ежегодный саммит «Силиконовые горы», посвященный проблемам создания «Умной страны», уже в пятый раз собрал местных и международных экспертов высшего уровня в сфере ИКТ. На мероприятии со вступительной речью выступил организатор международного технологического саммита «Силиконовые горы 2023», исполнительный директор Союза работодателей в сфере ИКТ (UEICT) Эдуард Мусаелян. Панельные дискуссии развернулись по трем основным темам: «Умная страна», «Умный бизнес» и «Умный гражданин».

«Именно в сфере «ума» страны демонстрируют свои конкурентные преимущества в качестве наций и государств, в роли бизнесменов и как личности. Мы должны осознать, что самый ценный ресурс страны – это человек, и ресурс этот бесценен и не имеет границ. Именно благодаря знаниям, созданным человеком, а также технологиям, созданным на их основе, благодаря вложенным усилиям можно будет добиться устойчивого развития», - сказал Эдуард Мусаелян, исполнительный директор Союза работодателей ИКТ.  

Спикер панельной дискуссии «Умный бизнес», генеральный директор компании Ucom - платинового спонсора мероприятия - Ральф Йирикян в своем выступлении подчеркнул необходимость не только в умных технологиях, но и в гибком управлении бизнесом. «Телекоммуникации всегда шли вровень с технологическим прогрессом, но необходима всеобщая, долгосрочная, дальновидная стратегия, видение, которое должно стать бизнес-планом развития страны, чтобы было сотрудничество между различными сферами бизнеса и государством. Мы все должны быть в одной лодке и понимать, в каком направлении следует проявлять больше созидательных навыков, применяя современные технологии на благо экономики страны и конечного потребителя. Сейчас в мире внедряются сетевые технологии 5-го поколения, тестируется 6-е поколение, а в недалеком будущем, я уверен, появятся технологии и 7-ого поколения, испытания которых ведутся в лабораториях. Они принесут с собой множество других изменений, и не нужно этого бояться, потому что технологии — это средство, ключ, транспорт, который приведет к более развитому будущему», — сказал он.

В рамках саммита, посвященного вызовам умной страны, состоялась специальная церемония гашения специального конверта на тему «Государственная премия Республики Армения за глобальные инвестиции в высокие технологии», которую провели руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян, министр индустрии высоких технологий Роберт Хачатрян, 13-ый лауреат Государственной премии в области высоких технологий Шантану Нараен, а также президент Армянской ассоциации филателистов Овик Мусаелян. Лауреатом Государственной премии РА 2022г. был объявлен Шантану Нарайен, президент и генеральный директор Adobe, чья награда была вручена во время саммита.

Добавим, что среди специальных гостей Silicon Mountains 2023 были вице-президент Siemens EDA EMEA Адриан Бакли; директор консультационной практики Cisco по вопросам информационной безопасности в регионе EMEA Эрик Ведель; заместитель главы миссии посольства США в Армении Чип Лeйтинен; торговый советник и региональный директор Министерства бизнеса и торговли Великобритании Эндрю Уиттен и другие.


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