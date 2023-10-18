Азиатские индексы - 18-10-23

ТОКИО, 18 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.01% и составил 32042.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.14% и составил 2295.34 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.80% и составил 3058.71 пункта, а HANG SENG снизился на 0.23% и составил 17732.52 пункта.