Китайская инициатива "Один пояс - один путь" является открытой платформой, все стороны могут присоединиться к ней. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на пресс-конференции глава МИД КНР Ван И по итогам работы Третьего форума "Один пояс - один путь".

"Действительно, в последние годы некоторые страны заимствовали у Китая или даже подражали ему, а также последовательно внедряли международные инициативы по объединению. Я хочу сказать, что китайская инициатива "Пояса и пути" является открытой платформой. Мы приветствуем присоединение к ней всех сторон в любое время и в то же время мы надеемся, что инициативы других стран по объединению также будут открытыми и не будут осуществляться в узких кругах. Китай готов подключаться ко всем взаимосвязанным инициативам, совместно обсуждать и осуществлять сотрудничество, выгодное развивающимся странам", - сказал министр, добавив, что Китай мог бы подключиться к взаимодействию, к примеру, с соответствующими инициативами Евросоюза.

Говоря о появляющихся сообщениях о том, что представленная США инициатива "Партнерство в интересах глобальной инфраструктуры и инвестиций" (PGII) направлена против китайского "Пояса и пути", Ван И указал на то, что это один из примеров политизации экономических вопросов. "Я думаю, что такой взгляд является еще одним примером политизации экономических вопросов. Он одновременно недальновиден и негативен, и он не получит международного признания", - заявил глава МИД КНР.

Третий форум "Пояса и пути" проходил в Пекине 17 и 18 октября, в нем принимали участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.