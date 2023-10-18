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Байден объявил о гуманитарной помощи для Газы и Западного берега Иордана

Байден объявил о гуманитарной помощи для Газы и Западного берега Иордана

Президент США Джо Байден объявил о выделении гуманитарной помощи Газе и Западному берегу реки Иордан в размере 100 миллионов долларов.

"Сегодня я также объявляю выделение дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем 1 миллиону вынужденных покинуть свои дома палестинцев, в том числе помогут с экстренной ситуацией в Газе", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Байден по итогам переговоров с руководством Израиля. 

Он сообщил, что Вашингтон взаимодействует с международными гуманитарными организациями для помощи нуждающимся, призывает международное сообщество обеспечить доступ сотрудников Красного Креста в больницы, а также открыть проезды для перевозки гуманитарной помощи.


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