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В Джермуке я констатировал продолжающуюся оккупацию Азербайджаном участков территории: посол Франции

В Джермуке я констатировал продолжающуюся оккупацию Азербайджаном участков территории: посол Франции

Посол Франции заявил о продолжающейся оккупации Азербайджаном суверенных территорий Армении

Посол Франции в Армении Оливье  Декотиньи вместе с наблюдательной миссией Евросоюза посетил Джермук. Как сообщает Арменпресс, об этом посол написал в соцсети X.

“Совместно с миссией Евросоюза в Армении в Джермуке я констатировал продолжающуюся оккупацию Азербайджаном участков территории Республики Армения”, - написал посол.

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին նա գրառում է կատարել X-ի իր միկրոբլոգում։


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