В Совете ЕС по иностранным делам состоится обсуждение развитий вокруг Армении и Азербайджана
21:03, 18 Октябрь 2023
В Совете Евросоюза по иностранным делам 23 октября состоится обсуждение развитий вокруг Армении и Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что заседание Совета будет проходить под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В ходе заседания состоится обмен мнениями относительно развитий вокруг Армении и Азербайджана.
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