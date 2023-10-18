В Совете ЕС по иностранным делам состоится обсуждение развитий вокруг Армении и Азербайджана

В Совете Евросоюза по иностранным делам 23 октября состоится обсуждение развитий вокруг Армении и Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что заседание Совета будет проходить под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В ходе заседания состоится обмен мнениями относительно развитий вокруг Армении и Азербайджана.