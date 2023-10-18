Глава МИД Армении и первый резидентный посол Канады обсудили вопросы установления стабильности в регионе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 18 октября принял новоназначенного посла Канады в Армении Эндрю Тернера по случаю вручения копии верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив новоназначенного посла, Арарат Мирзоян выразил уверенность, что в качестве первого резидентного посла Канады в Армении он придаст значительный импульс армяно-канадским дружественным отношениям, их дальнейшему укреплению и углублению. В этом контексте стороны подчеркнули важность решения об открытии посольства Канады в Ереване, что свидетельствует о двусторонней готовности расширять динамично развивающуюся армяно-канадскую повестку в различных направлениях.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что посол приступил к своей миссии в трудный для Армении период. Была подчеркнута важность решительной поддержки демократии, суверенитета и территориальной целостности Армении. Состоялся обмен мыслями о процессе установления стабильности в регионе и существующих основных проблемах.

Коснувшись ситуации в сфере безопасности в регионе, министр Мирзоян подчеркнул необходимость назвать то, что произошло в Нагорном Карабахе, своим именем, а также отметил важность адекватного обеспечения первоочередных потребностей более чем 100 тысяч армян в Нагорном Карабахе, ставших жертвами проводимой Азербайджаном политики этнических чисток, а также защиты их прав.

На встрече собеседники также отметили важность взаимных визитов на высшем уровне.