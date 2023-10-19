Создание новых зеленых зон является приоритетом для Еревана: мэр Еревана Тигран Авинян

Мэр Еревана Тигран Авинян принял делегацию Международного союза охраны природы (МСОП), в составе которой были директор Фонда охраны дикой природы и культурных ценностей Рубен Хачатрян, региональный директор МСОП по Европе Борис Эрг и председатель Британского национального комитета МСОП Кристофер Махон. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила мэрия Еревана.

Стороны обсудили вопрос членства мэрии Еревана в МСОП и реализации совместных проектов.

Мэр Авинян отметил, что приоритетом городской власти является сохранение зеленых зон Еревана и создание новых. За последний год зеленые зоны в Ереване увеличились почти на 15 гектаров, в этом году намечено добавить еще около 30 гектаров. Параллельно с увеличением зеленых зон мэрия Еревана также инициировала ряд экологических проектов, одним из которых является придание Разданскому ущелью статуса особо охраняемой природной территории.

Подчеркнув важность сотрудничества с международными структурами, Тигран Авинян добавил, что создание зеленых зон и постоянные инвестиции позволят создать более чистую, комфортную и благоприятную городскую среду.