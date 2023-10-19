Зажгут свечи с надеждой, что однажды Нагорный Карабах снова будет армянским

Молодая семья Петросян, принудительно перемещенная из Нагорного Карабаха, во второй раз за последние пять лет лишилась дома. Сегодня семья с тремя сыновьями живет в Гюмри, надеясь, что это последний переезд.

Отец семьи Петросян Марат рассказал «Арменпресс», что он переехал с родителями из Баку в село Каринтак Шушинского района, спасаясь от азербайджанских погромов.

«Я построил дом в Каринтаке своими руками, работал и копил деньги, и государство мне помогало. У нас родилось два сына», - говорит Марат, отмечая, что в результате азербайджанской агрессии 2020 года они с сыновьями и женой переехали в Степанакерт, и повторилось то же самое: новый дом, новый образ жизни. Их третий сын, Арам, родился в Степанакерте.

После атаки сентября 2023 года семья вновь встала на путь эмиграции, на этот раз в Армению.

«Это очень тяжело, мы оставили там все, заработанные годами, но самое тяжелое – оставили там могилы моей матери и отца, у врага. Моя мать похоронена в Каринтаке, отец похоронен в Степанакерте. Единственное, что мы привезли с собой – это образок Божий и фотографию нашей семьи, на которой мы празднуем День рождения двух наших сыновей», - рассказал отец семейства.

27 сентября семья приехала в Ереван, затем переехала в Гюмри, где одна семья временно предоставила им квартиру без арендной платы.

Петросяны ищут работу, они знают, что это будет сложно: новый город, новая обстановка и новые люди. Старшие сыновья уже ходят в школу. «Самое жестокое – жить воспоминаниями и с осознанием утраты», - добавил Марат, показывая свечи, привезенные из церкви Сурб Аствацацин в Степанакерте, которые семья зажигает в надежде, что когда-нибудь зажжет такие и в родном Арцахе, который вновь будет армянским.

Арменуи Мхоян