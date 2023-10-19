Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль, где проведет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Исхаком Герцогом. «Арменпресс» передает об этом со ссылкой на BBC.

Риши Сунак нападения ХАМАС на Израиль 7 октября назвал «невыразимым, ужасающим актом терроризма» и подтвердил, что Великобритания поддерживает Израиль.

«Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром и президентом и очень надеюсь, что они будут продуктивными», - сказал Сунак.

Канцлер Германии Олаф Шольц находился в Израиле 17 октября, президент США Джо Байден – 19 октября, президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, посетит регион в ближайшие дни.

После атак на Израиль, совершенных 7 октября радикальным палестинским движением ХАМАС, Израиль объявил войну и начал обстреливать различные объекты в секторе Газа. Наносятся удары и по объектам радикальной организации «Хезболла» в Ливане.

С момента эскалации конфликта, по данным Министерства здравоохранения Палестины, в секторе Газа погибло около 3500 человек, на Западном берегу реки Иордан - 62 человека. Число раненых составляет около 13 000.

С израильской стороны 1400 убитых и более 4500 раненых. По меньшей мере, 199 человек были взяты в заложники ХАМАСом с намерением обменять их на палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля.