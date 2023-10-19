Премьер-министр Литвы в Мемориальном комплексе Цицернакаберда почтила память жертв Геноцида армян

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберда и почтила память жертв Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Литвы возложила венок к памятнику жертвам Геноцида и цветы к Вечному огню.

Ингрида Шимоните осмотрела экспозиции Музея-института Геноцида армян и посадил дерево в Парке памяти Цицернакаберда.

Премьер-министра Литвы сопровождали министр здравоохранения РА Анаит Аванесян и заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян.