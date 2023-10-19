Более 3000 армян, принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха, покинули Армению.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«На сегодняшний день более 3000 человек, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, покинули Республику Армения. Я не хочу делать выводы, связанные с этой темой. Возможно, многие из них выехали, чтобы повидать родных, провести с ними время. Я надеюсь, что мы довольно ясно даём этот посыл, и я призываю наших братьев и сестер, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, в виде приоритетного плана оставаться в Республике Армения. Мы делаем все, чтобы поддержать их. В случае, если де-факто не будет желания и возможности вернуться в Нагорный Карабах, наша политика заключается в том, чтобы сделать все, чтобы они остались в Республике Армения», - подчеркнул Пашинян.

Он еще раз призвал принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха не рассматривать эмиграцию из Республики Армения как план дальнейших действий.

«Мы выделили более 100 миллионов долларов, будем реализовывать различные программы», - сказал Пашинян.