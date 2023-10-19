Бельгия хочет участвовать в мирном процессе в регионе: посол Бельгии в Армении

Бельгия придает новый импульс развитию отношений с Арменией. Открытие посольства Бельгии в Армении является важным шагом в этом процессе. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Бельгия в Армении Эрик де Мунк отметил, что МИД Бельгии в июне принял решение открыть посольство в Армении и сегодня оно уже функционирует. По словам посла, для посольства существует ряд важных факторов, в частности, геополитическая ситуация в мире и регионе, а также стремление властей Армении приблизиться к Европе.

«Кроме того, Бельгия также хочет поддержать демократические процессы в Армении. Бельгия является одним из государств-основателей ЕС, и наша страна хочет участвовать в мирном процессе в регионе. Как вы знаете, председатель Европейского совета Шарль Мишель – бельгиец, и вносит свой вклад в этот процесс», - заявил посол Эрик де Мунк.

Он подчеркнул, что министр иностранных дел Бельгии подтвердил вопрос содействия Бельгии Армении для оказания поддержки принудительно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха. Определенная работа в этом направлении уже ведется. В Бельгии будет организовано лечение трех пострадавших при взрыве на топливохранилище в Степанакерте. Посол сообщил, что он лично координировал этот процесс в сотрудничестве с Министерством здравоохранения РА и Всемирной организацией здравоохранения.