Академический городок полностью начнет функционировать с января 2030 года

Правительство одобрило концепцию проекта «Академгородок».

Как сообщает «Арменпресс», проект на заседании правительства представила министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

Министр напомнила, что закон об утверждении «Государственной программы развития образования Республики Армения до 2030 года» предусматривает создание Академгородка как современной среды для обеспечения качественного высшего образования и научных исследований.

По ее словам, необходимость создания Академгорода обусловлена целью обеспечения высокого уровня образования и науки, соответствующих лучшим стандартам и конкурентоспособных на международном уровне, а также эффективной интеграции этих двух сфер.

«Увеличение государственного компонента в университетском образовании обеспечит приобретение и закрепление знаний и навыков на практике и в реальном контексте. Академгород также будет обеспечивать наилучшее применение полученных знаний, исследований, открытий, развития и передачи прикладных результатов, продвижения инновационной деятельности и защиты интеллектуальной собственности, тем самым служа обществу.

При этом будет обеспечено инвестирование знаний, технологий и инноваций, созданных в сотрудничестве с государственными и частными организациями», - представила Андреасян.

По словам министра, Фонд «Академгородок» был создан 21 апреля 2023 года в целях реализации проекта «Академгородок».

«В целях дальнейшего уточнения и регламентации работы сегодня мы представляем концепцию, определяющую цели и задачи создания Академгорода, кластеры Академгорода, планируемое количество студентов и преподавателей, ученых и административных работников, инфраструктуру Академгородка и другие вопросы», - сказала Андреасян.

Министр ОНКС сообщила, что на размещение предусмотрены две площадки: территория, прилегающая к 17-му кварталу Еревана, преобладающая часть которой является государственной или общественной собственностью, и территория киностудии «Арменфильм» им. имени Амо Бекназаряна, общая площадь которой составляет около 700 гектаров.

Территории Академгородка будут планироваться с учетом размещения до 16 университетов: до 8 государственных расширенных университетов и до 8 частных или международных университетов, предусмотренных законом.

На данный момент в концепции детализированы четыре кластера: технологический, ремесленный, образовательный и офицерский. Планируемые участки примыкают к межгосударственной автомагистрали. Академгородок будет связан со столицей и железной дорогой, часть которой уже проходит по основной площади. Планируется, что передвижение внутри Академгородка будет иметь специальный регламент: на велосипедах, электротранспорте и другими средствами», - отметила министр.

В Академгородке будут жить и работать около 44 000 человек. Во избежание беспорядочного строительства на землях, находящихся в непосредственной близости от общины или частной собственности, также будет сформирован план развития более обширной территории, который будет регулировать этажность, дизайн, а также виды деятельности.

«Будет создана совершенно новая инфраструктура, включающая образовательные учреждения, научно-исследовательские центре, производственные экспериментальные центры, сельскохозяйственную территорию, спальный или жилой район, многофункциональный концертный зал, кинотеатр, залы для различных видов спорта для деятельности клубов. Словом все условия для здорового образа жизни. Планируется разместить национальный стадион вместимостью до 35 000 зрителей, бассейны. Также будет внедрена транспортная система, построены автостоянки.

Уже есть соглашения о сотрудничестве с зарубежной авторитетной архитектурной организацией «GNP» и строительными компаниями. Намечено сотрудничество с Лондонским университетом искусств.

График проекта состоит из трех этапов: этап проектирования, который начнется в октябре 2023 года и завершится в сентябре 2025 года, этап строительства, который начнется в октябре 2025 года и завершится, по оценкам, в декабре 2029 года. Как я уже отметила, мы запланировали поэтапную передачу кластеров и узловых структур, также этап обслуживания, который начнется в полном объеме с января 2030 года», - заключила Андреасян.