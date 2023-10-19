Министр ТУИ Армении принял участие в Глобальном морском саммите Индии в Мумбаи

В Мумбаи (Индия) прошел Глобальный морской саммит Индии (GMIS 2023), в рамках которого выступил и министр территориального управления и инфраструктуры (ТУИ) Армении Гнел Саносян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство ТУИ РА.

Министр в своем выступлении подчеркнул, что Армения, будучи страной, не имеющей выхода к морю, границы которой уже три десятилетия находятся под сухопутной блокадой с Востока и Запада, является убежденным сторонником продвижения инклюзивного и беспристрастного регионального общения. «Мы уверены, что дорожная сеть Армении имеет серьезный потенциал для достижения этой цели. Правительство Армении прилагает усилия по восстановлению и модернизации соответствующей инфраструктуры страны путем реализации инвестиционной программы дорожного коридора «Север-Юг», который, увеличив возможности Армении, позволит стране стать полноправным участником как международного транспортного коридора «Север-Юг», так и других коммуникационных инициатив. Строительство этой важной стратегической дороги облегчит движение транспорта от южной границы Армении до границы с Грузией и портов Черного моря, позволит осуществлять больше пассажирских и грузовых перевозок в соответствии с международными стандартами», - подчеркнул министр.

Он сказал, что Армения заинтересована в развитии диалога и сотрудничества в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг», порт Чабахар, Персидский залив-Черное море.

«Осознавая важность открытия всех торговых и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, Армения, в целях обеспечения процветания и стабильности в регионе, конструктивно включилась в диалог и обсуждения по открытию коммуникаций на Южном Кавказе, представила новую концепцию «Армянского перекрестка», которая имеет огромный потенциал для внесения серьезных изменений в международные логистические цепочки и восстановления значимости региона с точки зрения международных грузоперевозок».

Министр подтвердил решимость Армении работать со всеми партнерами для создания совместного пути и более тесного сотрудничества с международными партнерами и другими заинтересованными сторонами, чтобы добиться прогресса в продвижении более эффективных региональных и глобальных связей.