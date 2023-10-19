С целью укрепления и расширения экономических отношений между Арменией и Бельгией в Армению прибыли бельгийские предприниматели. На состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» пресс-конференции консультант по торговле и инвестициям бельгийского Агентства экспорта и инвестиций региона Валлония Эрик Блетах сообщил, что в составе делегации бизнесмены, представляющие сферы фармацевтики, строительства, электроники и переработки отходов.

«Наши бизнесмены приехали в Армению с конкретными целями, планируют посетить ряд предприятий армянских партнеров. Бельгийские бизнесмены заинтересованы как в армянском рынке, так и в возможностях выхода на другие рынки через Армению», - сказал Эрик Блетах, добавив, что в обсуждениях с армянскими партнерами предлагалось рассмотреть также сферы здравоохранения и энергетики. По словам Эрика Блетаха, в 2021-2022 годах объем торговли между Арменией и Бельгией заметно увеличился. Результаты внушают оптимистические ожидания того, что в 2023 году будет 50-процентный рост объёма товарооборота.

«Есть возможности для сотрудничества в сфере услуг и технологий. Особо подчеркиваю технологический сектор. С этой точки зрения Армения имеет отличную репутацию за рубежом. В Бельгии нужны хорошие специалисты в сфере технологий, Армения может помочь в этом вопросе», - сказал Эрик Блетах.

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в Республике Армения Эрик де Мунк отметил, что существует большой потенциал в плане развития экономических отношений между двумя странами в различных сферах. И важную роль в этом вопросе может сыграть открывшееся в Армении посольство Бельгии.

«В последние дни у меня был ряд встреч в различных ведомствах. В частности, встречи в министерствах экономики, высоких технологий и промышленности РА, образования, науки, культуры и спорта РА. Армянские партнеры предложили возможности сотрудничества в различных сферах: фармацевтика, новые технологии. Все предложения рассматриваются», - сказал посол.

Президент Торгово-промышленной палаты Бельгия-Армения Валерий Сафарян отметил, что структура существует уже 18 лет. Они всегда хотели быть мостом между бизнесменами обеих стран.

«На самом деле возможностей много, есть обоюдная готовность придать новый импульс сотрудничеству. Армения была развитой страной в сфере фармацевтики и информационных технологий еще во времена Советского Союза. Сегодня в Армении развиваются нанотехнологии, регион Валлония Бельгии также развивает это направление, и в этом контексте есть перспективы создания совместных компаний», - добавил Валерий Сафарян.