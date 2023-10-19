Израиль нанес удары по ливанской территории в ответ на запуск оттуда противотанковых ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удар по Ливану в ответ на нападения на кибуц Манара. «Арменпресс» передает, что сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛа.

«После сообщений о пусках противотанковых ракет в направлении кибуца Манара зафиксировано два пуска из Ливана. Информации о пострадавших нет. В ответ ЦАХАЛ открыл артиллерийский огонь по районам, из которых были выпущены ракеты», - сообщили военные.

После нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября Израиль в ответ нанес удары не только по сектору Газа, но и по объектам Хезболлы в Ливане.