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Израиль нанес удары по ливанской территории в ответ на запуск оттуда противотанковых ракет

Израиль нанес удары по ливанской территории в ответ на запуск оттуда противотанковых ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удар по Ливану в ответ на нападения на кибуц Манара. «Арменпресс» передает, что сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛа.

«После сообщений о пусках противотанковых ракет в направлении кибуца Манара зафиксировано два пуска из Ливана. Информации о пострадавших нет. В ответ ЦАХАЛ открыл артиллерийский огонь по районам, из которых были выпущены ракеты», - сообщили военные.

После нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября Израиль в ответ нанес удары не только по сектору Газа, но и по объектам Хезболлы в Ливане.


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