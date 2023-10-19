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Состоялось заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕС

Состоялось заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕС

С участием представителей Генерального директората по миграции и внутренним делам Европейской комиссии состоялось заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕС, на котором обсуждался прогресс в этом процессе и существующие проблемы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Делегации ЕС в Армении.

«Основной целью этого соглашения является облегчение контактов между гражданами и бизнес-сообществом. Согласно последней статистике, количество виз ЕС, выданных гражданам Армении, увеличилось. В 2021 году было выдано 62 000 разрешений на въезд, из них 41 % - на многократный въезд», - говорится в сообщении. 


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