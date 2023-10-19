Премьер-министр Литвы посетила Центр ТУМО

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила Центр креативных технологий ТУМО.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Литвы осмотрела центр и ознакомилась с его деятельностью.

Премьер-министра сопровождал министр высокотехнологичной промышленности РА Роберт Хачатрян.

Ингрида Шимоните прибыла Армению 18 октября. В Ереване она проведет встречи с президентом РА Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном. 18 октября Ингрида Шимоните посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберда и почтила память жертв Геноцида армян.