Египет и Иордания заявили о неприятии попыток перемещения беженцев из Газы

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II заявили о решительном неприятии насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила канцелярия египетского лидера.

В четверг лидеры Египта и Иордании провели встречу, на которой, в частности, обсуждалась ситуация в секторе Газа.

"Они выразили решительное неприятие политики коллективного наказания, такой как блокада, голод или насильственное переселение палестинцев со своих земель в Египет или Иорданию", - заявила канцелярия египетского президента.

Ас-Сиси и Абдалла II также подчеркнули необходимость отправки гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Рафах" на постоянной основе.