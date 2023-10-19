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Азиатские индексы - 19-10-23

Азиатские индексы - 19-10-23

ТОКИО, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.91% и составил 31430.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.36% и составил 2264.16 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.74% и составил 3005.39 пункта, а HANG SENG снизился на 2.46% и составил 17295.89 пункта.


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