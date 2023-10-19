На заседании ПАЧЭС вице-спикер НС Армении поднял вопрос об агрессии Баку и вынужденных переселенцах из НК

В Ереване 19 октября состоялось 61-е заседание Комитета по экономическим, торговым и финансовым вопросам Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, во встрече приняли участие делегаты Армении, Болгарии, Румынии, Сербии и Украины. В центре дебатов – тема укрепления парламентского сотрудничества в сфере предотвращения стихийных бедствий и оказания экстренной помощи в регионе ЧЭС. Заседание вел член делегации НС РА в ПАЧЭС С.Багратян, являющийся также заместителем председателя указанного комитета Ассамблеи.

Приветствуя гостей, вице-спикер НС А.Аршакян коснулся вопроса разблокирования коммуникаций в регионе, подчеркнув, что Армения может стать перекрестком, соединяющим восток-запад – от Каспийского до Средиземного морей, север-юг – от Персидского залива до Черного моря. “В Армении мы назвали этот проект Перекрестком мира. Надеюсь, что государства-члены захотят стать частью этого Перекрестка Мира, внести свой вклад в его становление и развитие. Разблокирование дорог важно для Республики Армения, поскольку наша страна уже 30 лет находится в блокаде по границам Азербайджана и Турции", - подчеркнул он.

Вице-спикер подчеркнул, что НС Армении заинтересовано в укреплении сотрудничества в рамках Парламентской Ассамблеи. Он с сожалением отметил, что мы продолжаем сталкиваться с серьезными вызовами безопасности в регионе Черноморского экономического сотрудничества.

В этом контексте зампредседателя НС напомнил о незаконной блокаде Лачинского коридора, бесчеловечной осаде мирного армянского населения Нагорного Карабаха и очередной широкомасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном 19 сентября. В результате сотни людей убиты и ранены, все население Нагорного Карабаха, более 100 тысяч человек, было насильственно перемещено, найдя убежище в Армении.

"К сожалению, несмотря на решения Международного Суда, резолюции Европарламента, ПАСЕ и парламентов отдельных стран, призывы исполнительных органов, международное сообщество, все мы не смогли предотвратить этнические чистки армян в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана не ограничиваются Нагорным Карабахом, распространяются и на суверенные территории Республики Армения. В 2021 г., а затем в сентябре 2022 г. Азербайджан начал новую военную агрессию вдоль восточных и юго-восточных границ Армении, вторгшись и оккупировав суверенные армянские территории, некоторые из которых остаются под незаконным контролем Азербайджана. Подход Азербайджана заключается в том, чтобы силой навязать Армении свои предпочтительные решения", - заявил вице-спикер НС.

По Аршакяну, Азербайджан уже более трех лет отказывается возвращать армянских военнопленных и гражданских лиц. Подобные агрессивные действия ставят под угрозу перспективы мира и стабильности в регионе. Ситуация, созданная применением силы и агрессии против Армении, не может стать основой стабильного и прочного мира.

Касаясь важности темы заседания комитета, вице-спикер НС отметил актуальность предотвращения опасности стихийных бедствий и оказания экстренной помощи. Об этом свидетельствуют разрушительное землетрясение, произошедшее в Турции в феврале этого года, а также лесные пожары и наводнения, с которыми столкнулись некоторые страны Черноморского региона. В этом контексте он подчеркнул, что Республика Армения также не осталась в стороне, отправив в Турцию спасательный отряд и гуманитарный груз.

В приветственной речи заместитель председателя ПАЧЭС, руководитель делегации НС Армении в структуре, зампредседателя Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Б.Тунян также коснулся серьезных вызовов безопасности, с которыми сталкивается наша страна. Глава армянской делегации напомнил о незаконной блокаде Лачинского коридора и необратимых последствиях еще одной широкомасштабной агрессии Азербайджана, политики этнических чисток. Он подчеркнул, что все население Нагорного Карабаха было насильственно перемещено в Армению, добавив, что Армении столкнулась с чрезвычайной ситуацией в предоставлении убежища нашим соотечественникам. Б.Тунян назвал сложившуюся ситуацию гуманитарной катастрофой. В его оценке, воинственная риторика и деструктивный подход одного государства-члена организации по отношению к другому представляет собой угрозу безопасности всего региона, подрывая любые попытки урегулировать отношения. "Несмотря на трудности и вызовы, Армения подтверждает готовность внести свой вклад в усилия по установлению мира в регионе", - подчеркнул депутат.

Касаясь обсуждаемой темы, Б.Тунян подчеркнул важность укрепления парламентского сотрудничества в снижении риска стихийных бедствий и экстренной помощи, а также в совершенствовании правовой базы для эффективной поддержки и управления рисками.

“Поскольку наш регион часто сталкивается с различными природными и техногенными катастрофами, предотвращение и нейтрализация последствий зачастую невозможны лишь на национальном уровне. Уверен, что углубление сотрудничества на региональном уровне в этой сфере может быть весьма эффективным", - отметил представитель НС Армении.

Участников встречи приветствовали заместитель Генерального секретаря ПАЧЭС Мильтиадис Макриянис и глава делегации Сербии в ПАЧЭС, вице-председатель ПАЧЭС Игорь Бечич.

Поскольку кворума на заседании не было, организованы обсуждения, однако решения будут приняты на главной Ассамблее, которая состоится в ближайшее время. Обсуждены повесточные вопросы, затронуты региональные проблемы.

Участники заседания обменялись мнениями по проекту доклада “Укрепление парламентского сотрудничества по предотвращению стихийных бедствий и оказанию экстренной помощи в регионе ЧЭС”. Обсуждены угрозы жизни и безопасности людей, возникающие вследствие природных и техногенных катастроф, необходимость их предотвращения, важность совместной борьбы с ними государств-членов ПАЧЭС. Отмечено, что ЧЭС должно быть в состоянии обеспечить правовую основу для применения устойчивых и комплексных механизмов борьбы в этой сфере. Представлены особенности национальных законодательств в этой области, затронута важность методов борьбы с катастрофами при военных ситуациях.

Член делегации НС Армении в ПАЧЭС, председатель Постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Г.Папоян подчеркнул важность реакции государств ПАЧЭС в чрезвычайных ситуациях, оценку и раскрытие потенциала. Депутат подробно представил шаги, реализуемые в Армении в этой сфере как на законодательном уровне, так и в рамках программы деятельности правительства. По его словам, из-за географических и климатических условий Армения подвержена множеству рисков, здесь также расположены крупные технологические заводы, безопасность которых крайне важна. Депутат НС коснулся законодательного регулирования сферы, действий, исходящих из плана правительства на 2021-2026 гг., особо отметил шаги по предупреждению техногенных катастроф.

“Нам важно быть участником предотвращения и ликвидации последствий как на международном, так и региональном уровне. Последним примером в этом плане стало произошедшее в Турции и Сирии землетрясение, когда Армения всемерно участвовала в ликвидации последствий. Цель всех государств одна – предотвращать не только посредством стандартов, но и путем повышения осведомленности людей", - отметил Г.Папоян.

Обсуждены другие повесточные вопросы, представлена ​​информация о деятельности организации ЧЭС. Следующее заседание комитета намечается в Киеве – накануне пленарного заседания.