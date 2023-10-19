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На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены, предупреждающие об угрозе ракетных обстрелов, второй раз за день прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

"Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ашкелон расположен примерно в 60 километрах от Тель-Авива, там проживают более 140 тысяч человек.


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