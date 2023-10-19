Литва является одним из надежных партнеров Армении в ЕС: Пашинян

Литва является одним из надежных партнеров Армении в Европейском союзе, и Армения благодарна Литве за политическую поддержку в отношениях ЕС-Армения.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Ереване.

Премьер-министр отметил, что это первый визит на уровне премьер-министра Литвы в Республику Армения, что свидетельствует о новой динамике развития отношений между двумя странами. Об этом свидетельствуют взаимные визиты, которые активизировались в последние годы. Президенты Литвы и Армении совершали взаимные визиты в 2022 и 2023 годах. В 2021 году премьер-министр Армении также посетил Литву с рабочим визитом.

“Литва – один из наших надежных партнеров в ЕС. И мы благодарны за политическую поддержку, оказанную нам Литвой в отношениях ЕС-Армения, в помощи в принятии важных для нас решений в ЕС. Одним из таких решений является размещение гражданской наблюдательной миссии вдоль государственной границы Армении с Азербайджаном”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении напомнил, что в своем выступлении в Европарламенте он заявил, что Армения готова быть ближе к ЕС настолько, насколько ЕС посчитает это возможным. Премьер-министры Армении и Литвы обсудили, что это означает или может означать на практике. Собеседники говорили также о решениях, которые предстоит принять в ЕС в ближайшее время, которые касаются и региона Южного Кавказа.

Пашинян представил премьер-министру Литвы проект и предложение Армении «Перекрестка мира». Ее главная цель – вновь открыть и активизировать региональные коммуникации север-юг, восток-запад, в том числе через территорию Армении, которые соединят Каспийское море со Средиземным, Черное море с Персидским заливом.

“Это может не только стать долгосрочной гарантией стабильности и развития нашего региона, но и стать важным звеном глобального экономического сотрудничества. Это также может активизировать экономические связи ЕС-Армения, Литва-Армения”, - сказал премьер-министр Армении.

В последние годы товарооборот между Арменией и Литвой значительно увеличился в процентах, но абсолютные цифры остаются символическими. По словам Пашиняна, армяно-литовской межправительственной комиссии по сотрудничеству есть над чем подумать и есть над чем работать. Премьер-министры договорились активизировать эту работу.