Никол Пашинян представил премьер-министру Литвы факт этнической чистки в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните факт этнической чистки в Нагорном Карабахе и превращения около 100 тысяч армян Нагорного Карабаха в беженцев.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Ереване.

“Я также представил премьер-министру Шимоните сложившуюся ситуацию в нашем регионе, прежде всего, этническую чистку, произошедшую в Нагорном Карабахе, и тот факт, что еще 100 тысяч карабахских армян стали беженцами, а также шаги, предпринятые правительством Армении для удовлетворения их насущных потребностей”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении поблагодарил правительство Литвы и Европейский союз за быструю реакцию на эту гуманитарную ситуацию и за предоставление финансовой поддержки.

“Конечно, мы также отмечаем, что важна непрерывность этой гуманитарной поддержки”, - сказал Пашинян.