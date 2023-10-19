Приверженность сторон «дорожной карте» регулирования отношений обеспечит прорыв в мирном процессе: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Ереване подчеркнул, что дорожная карта мира и отношений между Азербайджаном и Арменией была по сути была сформирована в ходе встреч президента Азербайджана с премьер-министром Армении при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Как сообщает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Ереване.

“Я подчеркнул, что в ходе встреч между мной и президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля была по сути сформирована дорожная карта мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которая также была отражена в принятом Гранаде четырехстороннем заявлении. Приверженность сторон этой «дорожной карте» обеспечит прорыв в мирном процессе”, — отметил премьер-министр.

Пашинян заверил, что Армения подтверждала и подтверждает свою верность вышеупомянутым принципам.