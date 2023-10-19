Литва намерена поддерживать углубление отношений ЕС-Армения: Ингрида Шимоните

Литва подтверждает, что намерена поддерживать углубление отношений ЕС-Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

“Я подтвердила свое искреннее желание увидеть увеличение присутствия Евросоюза в Армении. Я подтвердила, что Литва намерена поддерживать углубление отношений ЕС-Армения”, - сказала Шимоните.

Она отметила, что Евросоюз остается главным партнером Армении в процессе реформ. Литва готова оказать экспертную поддержку реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения, а также общему процессу происходящих в Армении реформ.

Премьер-министры обсудили, как можно использовать опыт Литвы в различных областях.

Шимоните убеждена, что успех Армении в процессе реформ поможет укрепить демократию Армении, повысить ее устойчивость и обеспечить законное место Армении в сообществе демократий.

“Независимая, суверенная, безопасная и процветающая демократическая Армения, а также мир и стабильность на Южном Кавказе – наши общие цели. Литва привержена совместной работе для их достижения”, - сказала премьер-министр Литвы.