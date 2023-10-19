Премьер-министры Армении и Литвы обсудили вопросы развития отношений в различных сферах

Премьер-министр Никол Пашинян принял находящуюся с рабочим визитом в Армении премьер-министра Литовской Республики Ингриду Шимоните.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сначала состоялась беседа премьер-министров двух стран тет-а-тет, а затем переговоры продолжились в расширенном составе.

Собеседники обсудили вопросы развития и расширения связей в различных сферах. В частности, стороны подчеркнули важность углубления торгово-экономического сотрудничества, развития бизнес-связей и реализации совместных инвестиционных программ. Премьер-министр Пашинян подчеркнул роль Литвы в развитии сотрудничества Армения-Европейский союз.

Никол Пашинян коснулся вынужденного переселения более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки и сложившейся гуманитарной ситуации, а также шагов, предпринятых для преодоления существующих проблем, в том числе ожидаемой со стороны международного сообщества поддержки.

По итогам переговоров премьер-министры Армении и Литвы выступили с заявлениями для представителей СМИ.

Премьер-министр Никол Пашинян: Многоуважаемая премьер-министр Шимоните, уважаемые представители СМИ, дамы и господа,

Я рад приветствовать сегодня в Ереване моего коллегу, премьер-министра Шимоните. Это первый визит премьер-министра Литовской Республики в Республику Армения, что свидетельствует о новой динамике развития наших отношений.

Об этом также свидетельствуют взаимные визиты, которые активизировались в последние годы. Президенты Литвы и Армении совершили взаимные визиты в 2022 и 2023 годах, я посетил Литву в 2021 году, с рабочими визитами Литву посетили секретарь Совета безопасности Армении, министр иностранных дел, министр внутренних дел и министр здравоохранения. Армению посещали также спикер парламента, вице-спикер парламента, министр иностранных дел, генеральный комиссар полиции Литвы.

Литва является одним из наших надежных партнеров в Европейском союзе, и мы благодарны за политическую поддержку, оказанную нам Литвой в отношениях ЕС-Армения. Литва также обеспечивает доступ наших взглядов и подходов в ЕС, а также принятие важных для нас решений в ЕС. Одним из таких решений является размещение Гражданской наблюдательной миссии ЕС вдоль государственной границы Армении с Азербайджаном.

Накануне я выступил с обширной речью в Европейском парламенте, в которой отметил, что Армения готова быть ближе к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным. Мы обсудили с премьер-министром Шимоните, что это означает или что это может означать на практике. Мы также поговорили о решениях, которые будут приняты в Европейском союзе в ближайшее время и касаются в том числе региона Южного Кавказа.

Я представил премьер-министру Литвы наш проект и предложение о “Перекрестке мира”, о котором я также говорил в Европейском парламенте и главной целью которого является восстановление и активизация региональных коммуникаций Север-Юг и Восток-Запад, в том числе через территорию Армении, и который соединит Каспийское море со Средиземным морем, Черное море с Персидским заливом, и это может стать не только долгосрочной гарантией стабильности и развития нашего региона, но и важным звеном глобального экономического сотрудничества. Это также может активизировать экономические связи ЕС-Армения, Литва-Армения.

В последние годы товарооборот между Арменией и Литвой значительно увеличился в процентах, но абсолютные цифры остаются символическими. Думаю, межправительственной комиссии по сотрудничеству есть над чем подумать и есть над чем работать. Мы договорились активизировать эту работу.

Я также представил премьер-министру Шимоните сложившуюся в нашем регионе ситуацию, прежде всего, факт этнической чистки в Нагорном Карабахе и тот факт, что еще 100 тысяч армян Нагорного Карабаха стали беженцами. Представил также шаги, предпринятые правительством Армении для удовлетворения первоочередных потребностей. Я поблагодарил правительство Литвы и Европейский союз за быструю реакцию на эту гуманитарную ситуацию и за предоставление финансовой поддержки. Мы также, конечно, отмечаем, что важна непрерывность этой гуманитарной поддержки.

Я также подчеркнул, что в ходе встреч между мной и президентом Азербайджана при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля была сформирована “дорожная карта” для мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, что также было выражено в принятом в Гранаде четырехстороннем заявлении. Приверженность сторон этой “дорожной карте” обеспечит прорыв в мирном процессе. Армения подтверждала и подтверждает свою приверженность вышеупомянутым принципам.

Премьер-министр Шимоните, позвольте еще раз поприветствовать Вас в Республике Армения и поблагодарить за искреннюю дружбу.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните: Уважаемый премьер-министр, уважаемые друзья,

Прежде всего, спасибо за теплое гостеприимство в Ереване. Я очень рада быть здесь сегодня. Премьер-министры Литвы много раз бывали на Южном Кавказе, но еще не бывали в Вашей прекрасной стране, поэтому я горжусь тем, что мы с премьер-министром Пашиняном смогли исправить эту несправедливость. Наши народы издавна связывают дружественные связи, их объединяет схожий исторический опыт. Опыт угнетения, опыт борьбы за независимость и, в конечном итоге, выбора и приверженности демократии, и у каждого этот опыт был в своем темпе и в свое время.

Я горжусь тем, что Литва была первым государством, признавшим независимость Армении в 1991 году, и я рада быть здесь сегодня, чтобы подтвердить поддержку Литвы суверенитету и территориальной целостности Армении, а также приверженности Вашего правительства продолжать строительство демократической, реформированной Армении. Сейчас полные вызовов для вашей страны времена.

Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в войнах в Нагорном Карабахе, выражаю соболезнования в связи со страданиями, которые перенесли люди, покинувшие свои дома. Правительство Литвы предоставило Армении финансовую, гуманитарную и материальную поддержку, хотя это не облегчит боль, но я надеюсь, что это поможет покрыть некоторые из самых насущных потребностей.

Я высоко ценю приверженность вашего правительства мирному процессу и поддержку усилиям Европейского союза и США по посредничеству. Я надеюсь и верю, что обе стороны выполнят свои обязательства, уважая при этом территориальную целостность и суверенитет друг друга. Я верю, что прочного мира действительно можно достичь посредством диалога. Путь к миру – нелегкий путь, но это единственный путь для Армении и всего региона достичь стабильности и процветания.

В ходе встречи мы с премьер-министром обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе и в мире, я подтвердила свою глубокую убежденность в том, что сейчас, как никогда, демократические страны должны объединиться и встать плечом к плечу, защищая наши общие ценности и основанный на правилах международный мировой порядок. Именно поэтому я сегодня здесь.

Я подтвердила свое искреннее желание увидеть увеличение присутствия Европейского союза в Армении, подтвердила, что Литва намерена поддерживать углубление отношений ЕС-Армения. Европейский союз остается главным партнером Армении в процессах реформ. Литва готова добавить свою экспертную поддержку к реализации Соглашения о всеобъемлющем глубоком партнерстве ЕС-Армения, а также к общему процессу происходящих в Армении реформ.

Мы обсудили, как опыт Литвы может быть использован в различных областях: энергетика (особенно - возобновляемая энергетика), транспорт и окружающая среда, а также другие реформы. Я уверена, что успех Армении в процессе реформ поможет укрепить демократию Армении, повысить ее устойчивость и обеспечить законное место Армении в сообществе демократий.

Самое главное, это станет отражением выбора армянского народа, который позволит ему добиться того процветания, которого он действительно заслуживает. Независимая, суверенная, безопасная и процветающая демократическая Армения, а также мир и стабильность на Южном Кавказе являются нашими общими целями. Литва полна решимости работать вместе для их достижения.

Еще раз спасибо, уважаемый премьер-министр, за этот очень теплый прием.