Вице-премьер Тигран Хачатрян принял директора регионального бюро УВКБ ООН по Европе

Вице-премьер Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с директором регионального бюро по Европе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппом Леклерком.

Приветствуя гостей, вице-премьер Хачатрян подробно представил проводимые работы по удовлетворению первоочередных потребностей более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, подчеркнув важность сотрудничества с партнерскими структурами в рамках инструментария реагирования.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в этом контексте Филипп Леклерк подтвердил готовность Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев поддержать организацию гуманитарного реагирования с различными специализированными структурами и партнерами по развитию в целях обеспечения эффективного взаимодействия со стороны правительства.

Наряду с удовлетворением первоочередных потребностей собеседники подчеркнули важность среднесрочных и долгосрочных программ, направленных на обеспечение стабильных условий жизни вынужденных переселенцев.