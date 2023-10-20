Европейские индексы - 19-10-23

МОСКВА, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.33% и составил 15045.23 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.64% и составил 6921.37 пункта, британский FTSE снизился на 1.17% и составил 7499.53 пункта, а российский RTSI вырос на 0.51% и составил 1056.54 пункта.